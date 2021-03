Bielefeld (dpa/lnw) - Einbrecher haben in Bielefeld Grills, Holzkohle, Anzünder sowie Stühle gestohlen und umgehend für eine kleine Grillparty genutzt. An ihre Beute gelangten sie durch Aufbrechen einer Hütte auf einem Sportplatz, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Das Ganze habe sich wohl zwischen Montagabend und Dienstagmorgen abgespielt.

Von dpa