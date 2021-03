Ruder-Achter startet unverändert ins Olympia-Jahr

Das durch die Corona-Pandemie überschattete Vorjahr mit zahlreichen Regatta-Absagen erhöht die Vorfreude auf die EM. «Nach gefühlt eineinhalb Jahren, die wir jetzt durchtrainiert haben, brennt es uns unter den Fingernägeln. Es ist gut, dass wir jetzt wieder Rennen fahren können», kommentierte Schlagmann Hannes Ocik (Schwerin). Um sich bestmöglich auf den Saisonhöhepunkt in Tokio vorzubereiten, will das Team viele Regattatermine wahrnehmen. Im Plan stehen im Anschluss an die EM die drei Weltcups in Zagreb/Kroatien (30. April - 2. Mai), Luzern/Schweiz (21.-23. Mai) und Sabaudia/Italien (4.-6. Juni) sowie die Internationale Regatta in Duisburg (9. Mai).

