Beethoven-Denkmal ein Sanierungsfall: Stiftung hilft

Bonn (dpa/lnw) - Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz unterstützt in diesem Jahr mit einem Millionenbetrag die Renovierung von mindestens 37 Denkmalen in Nordrhein-Westfalen. Ein berühmtes Monument unter den Förderprojekten ist das Beethoven-Denkmal in Bonn, wie die Stiftung am Mittwoch mitteilte. Das 1845 mitten in der Stadt errichtete überlebensgroße Denkmal für den in Bonn geborenen Komponisten (1770-1827) muss saniert werden.

Von dpa