Laumann würde sich mit Astrazeneca impfen lassen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nordrhein-Westfalens Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) würde sich «noch heute» mit dem Wirkstoff von Astrazeneca impfen lassen. Damit hätte er «null Probleme», sagte der 63-jährige Laumann am Mittwoch in Düsseldorf. Er werde sich dann impfen lassen, wenn seine Altersgruppe laut Priorisierungsgruppen an der Reihe sei, um nicht Kritik auf sich zu ziehen. «Aber ich hätte überhaupt kein Problem, mich heute am Tag mit Astrazeneca impfen zu lassen», betonte der Minister.

Von dpa