Düsseldorf (dpa/lnw) - Trotz der nur noch begrenzten Einsetzbarkeit des Astrazeneca-Impfstoffes geht Nordrhein-Westfalens Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) nicht von Verzögerungen der Impfkampagne aus. Noch am Samstag würden rund 380 000 Dosen von Astrazeneca geliefert, sagte Laumann am Mittwoch in Düsseldorf.

Von dpa