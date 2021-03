Laumann: Bisher fünf Todesfälle nach Astrazeneca-Impfungen

Düsseldorf (dpa/lnw) - In Nordrhein-Westfalen hat es nach Angaben von Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) bisher acht «schwere Ereignisse» nach Impfungen mit dem Astrazeneca-Wirkstoff gegeben. Fünf Personen seien gestorben, sagte Laumann am Mittwoch in Düsseldorf. Alle seien unter 60 Jahre alt gewesen. Laut Ministerium handelt es sich um vier Frauen und einen Mann.

Von dpa