Wetterdienst: Warmer Mittwoch beschert NRW einen März-Rekord

Offenbach (dpa/lnw) - Am ungewöhnlich warmen Mittwoch ist nach ersten Analysen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) der Temperatur-Rekord für einen Märztag in Nordrhein-Westfalen gebrochen worden. In Köln-Stammheim habe man einen Wert von 26,4 Grad Celsius gemessen, sagte eine DWD-Sprecherin am Mittwochnachmittag. «Der liegt definitiv über allem, was wir bisher hatten.» Der bisherige Höchstwert für NRW an einem Märztag habe bislang 25,8 Grad Celsius betragen. Gemessen wurde er 1998 in den Orten Nörvenich und Weilerswist. Eine finale Bestätigung des neuen Höchstwertes stand allerdings noch aus.

Von dpa