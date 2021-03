Voerde: Seniorin auf Parkplatz angefahren und verletzt

Voerde (dpa/lnw) - Eine 84 Jahre alte Frau ist am Dienstagnachmittag auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in Voerde am Niederrhein (Kreis Wesel) angefahren und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war die 84-Jährige mit ihren Rollator auf dem Parkplatz unterwegs, als sie von einem ausparkenden Auto einer 19-Jährigen erfasst wurde. Die schwer verletzte Seniorin wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Von dpa