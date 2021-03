Laschet bringt Corona-Testpflicht für Schüler ins Spiel

Düsseldorf (dpa) - Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat eine Corona-Testpflicht für Schüler in Nordrhein-Westfalen ins Spiel gebracht. In der ZDF-Sendung «Markus Lanz» verwies Laschet darauf, dass ein Teil der Eltern einen Test für ihre Kinder in der Schule verweigerten. «Jetzt werden wir überlegen müssen, müssen wir eine Testpflicht einführen. Denn es kann natürlich nicht jedes Kind für sich dann sagen, ich lasse mich einfach nicht testen», sagte Laschet in der Talkshow.

Von dpa