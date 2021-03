IG Metall und Arbeitgeber begrüßen Tarifabschluss in NRW

Hannover (dpa/lni) - Arbeitgeber und die IG Metall in Niedersachsen haben den Pilotabschluss in den Tarifverhandlungen der Metall- und Elektroindustrie in Nordrhein-Westfalen gelobt. Der Hauptgeschäftsführer von Niedersachsenmetall, Volker Schmidt, sagte am Dienstag, der Abschluss in NRW trage «der schwierigen Situation großer Teile unserer Industrie» Rechnung. Der Kompromiss sei eine hervorragende Grundlage für eine Übernahme in Niedersachsen. «Er beinhaltet eine vertretbare Kostenbelastung und hat eine Reihe von innovativen Elementen für die Weiterentwicklung der Tarifpolitik.»

Von dpa