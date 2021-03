Kohlenmonoxid: 14-Jährige starb in der Badewanne

Duisburg (dpa/lnw) - Ein 14 Jahre altes Mädchen ist in Duisburg beim Baden mutmaßlich an einer Kohlenmonoxidvergiftung gestorben. Der Vater (41) fand die Jugendliche am Samstagnachmittag leblos in der Badewanne, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Ein Sachverständiger überprüfe die Gastherme in der Wohnung. Einiges spreche dafür, dass die Therme das Unglück ausgelöst haben könnte, sagte ein Sprecher.

Von dpa