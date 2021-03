Rettungsweste bewahrt bewusstlosen Steuermann vor Ertrinken

Duisburg (dpa/lnw) - Eine Rettungsweste hat einem bewusstlos ins Wasser gestürzten Mann in einer Kiesbaggerei am Rhein bei Rheinberg (Niederrhein) das Leben gerettet. Der 54 Jahre alte Steuermann habe am Montag bei seiner Arbeit an Deck das Bewusstsein verloren und sei rückwärts über Bord gefallen, teilte die Polizei in Duisburg mit. Dank der Rettungsweste, die bei Berührung mit dem Wasser automatisch auslöste, blieb der Kopf des Mannes über Wasser - der Schiffsführer konnte ihn zurück an Bord bringen. Der alarmierte Rettungsdienst brachte den verletzten Steuermann ins Krankenhaus.

Von dpa