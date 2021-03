Produktrückruf bei «Berg Quelle» wegen Verunreinigung

Schwollen (dpa) - Das rheinland-pfälzische Unternehmen Markengetränke Schwollen hat Wasserflaschen «Berg Quelle Medium» in der 0,75 Liter-Flasche wegen Verunreinigungen zurückgezogen. Betroffen seien Flaschen mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 9.3.23, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Der Artikel wurde demnach vorwiegend in Rheinland-Pfalz, im Saarland, in Nordrhein-Westfalen, Hessen und Baden-Württemberg vertrieben. Andere Mindesthaltbarkeitsdaten oder Produkte der GmbH seien nicht betroffen.

Von dpa