Umsätze der NRW-Industrie brachen 2020 ein

Düsseldorf (dpa) - Die Umsätze der nordrhein-westfälischen Industrie sind im Corona-Jahr 2020 um mehr als 30 Milliarden Euro oder 8,6 Prozent eingebrochen. Insgesamt erwirtschafteten die 10 559 Industriebetriebe im bevölkerungsreichsten Bundesland im vergangenen Jahr einen Umsatz von 321,7 Milliarden Euro, wie das Statistische Landesamt am Montag mitteile. Die Inlandsumsätze sanken dabei um 7,1 Prozent und die Auslandsumsätze um 10,4 Prozent. Die Exportquote, also der Anteil des Auslandsgeschäfts am Gesamtumsatz, sank im vergangenen Jahr auf 43,7 Prozent (2019: 44,6 Prozent).

Von dpa