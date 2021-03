Kraftwerk Lünen: Auch Kesselhaus und Kühlturm gesprengt

Lünen (dpa/lnw) - Nur wenige Minuten nach dem Schornstein sind am Sonntagmittag das Kesselhaus und der Kühlturm des ehemaligen Steag-Kraftwerks in Lünen gesprengt worden. Auch hier verlief nach Angaben der Abbruchfirma Hagedorn alles nach Plan. Zuvor war der 250 Meter hohe Schornstein in einer sogenannten Faltung zu Fall gebracht worden. Dabei knickten wie vorgesehen der gemauerte obere Teil nach Westen, der untere Teil nach Osten ein.

Von dpa