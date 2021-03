3:1-Sieg in Düren: Berlin Volleys stehen im Finale

Düren/Berlin (dpa) - Zum zehnten Mal in Serie stehen die Berlin Volleys im Finale um die deutsche Volleyball-Meisterschaft. Im entscheidenden dritten Spiel des Playoff-Halbfinals setzte sich die Mannschaft von Trainer Cedric Enard bei den SWD powervolleys Düren am Samstag mit 3:1 (27:25, 25:21, 22:25, 27:25) durch. Damit beendete der Hauptstadtklub die Serie Best of three mit 2:1-Siegen. Im Finale treffen die Berliner auf den VfB Friedrichshafen. Die erste von maximal fünf Partien findet voraussichtlich am 8. April am Bodensee statt.

Von dpa