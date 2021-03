Mülheim/Ruhr (dpa/lnw) - Auf der Autobahn 3 bei Mülheim ist am Samstag bei einem Unfall ein Lastwagenfahrer aus seinem Fahrzeug geschleudert worden und gestorben. Kurz darauf sei an derselben Stelle bei einem zweiten Unfall ein 35 Jahre alter Autofahrer verletzt worden, teilte die Polizei am Samstag mit.

Von dpa