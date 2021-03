Inzidenzwert in NRW gestiegen: 39 Kreise und Städte über 100

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Gesundheitsämter in Nordrhein-Westfalen haben in den vergangenen 24 Stunden erneut knapp 4000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Damit stieg der Corona-Wochenwert nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) leicht auf 123,8 an. Am Freitag hatte er bei 121,6 gelegen. Die wichtige Kennziffer gibt die Zahl der Neuinfektionen der vergangenen 7 Tage pro 100 000 Einwohner an.

Von dpa