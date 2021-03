Ansammlung: Lichtshow zu griechischem Feiertag abgebrochen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Wegen einer Menschenansammlung und fehlender Masken ist in Düsseldorf eine Lichtshow zum Jubiläum der griechischen Unabhängigkeitsrevolution abgebrochen worden. Das teilte die Stadt am Freitag mit. Am Donnerstag sei demnach der Rheinturm in der Landeshauptstadt in den griechischen Nationalfarben Blau und Weiß beleuchtet worden. Es habe sich um eine angemeldete Aktion des Griechischen Generalkonsulats gehandelt. «Eine über die Beleuchtung des Rheinturms zusätzliche Veranstaltung, Versammlung oder Feier war jedoch nicht angemeldet und nach Auskunft des Veranstalters auch nicht geplant», erklärte ein Stadtsprecher.

Von dpa