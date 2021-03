Rollstuhlfahrer stirbt bei Unfall auf Bundesstraße

Greven (dpa/lnw) - Ein 85 Jahre alter Rollstuhlfahrer ist auf einer Bundesstraße im Kreis Steinfurt von einem Auto angefahren und tödlich verletzt worden. Der Mann habe die Straße in der Stadt Greven nach ersten Erkenntnissen am Freitagnachmittag mit seinem Elektrorollstuhl überqueren wollen, teilte die Polizei mit. Dort habe ihn ein 76-Jähriger mit seinem Wagen erfasst, der auf der vorfahrtsberechtigten Bundesstraße unterwegs gewesen sei. «Bei dem Zusammenstoß wurde der Rollstuhlfahrer so schwer verletzt, dass er trotz schnell eintreffender Rettungsfahrzeuge noch am Unfallort verstarb», erklärte die Polizei. Die Straße wurde voll gesperrt.

Von dpa