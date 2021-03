Neue Fluglinie verbindet Ruhrpott und Ostfriesische Inseln

Norderney (dpa) - Trotz der Corona-Pandemie ist eine neue Flugverbindung zwischen dem Ruhrgebiet und den beiden Ostfriesischen Inseln Norderney und Juist an den Start gegangen. Zum Auftakt brachte die Fluggesellschaft Meerexpress am Freitagvormittag in einer voll besetzten Cessna neun Reisende von dem Flugplatz Schwarze Heide nahe Dinslaken (Kreis Wesel) auf die Nordseeinseln. Die Maschine erreichte Norderney nach gut einer Dreiviertelstunde Flugzeit - nach einem kurzen Stopp ging es dann weiter auf die Nachbarinsel Juist, wie Geschäftsführer Simon Huthwelker sagte.

Von dpa