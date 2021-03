Düsseldorf (dpa) - Mit einer Nachforderung in Höhe von einem Cent hat die Bundesagentur für Arbeit in Düsseldorf für Stirnrunzeln gesorgt. Die winzige Summe forderte die Agentur von einer Düsseldorfer Mutter und Teilzeitbeschäftigten per Brief ein. Der «Express» hatte zuerst berichtet.

Von dpa