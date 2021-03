NRW: Mehr als 550 schwere Unfälle mit E-Scootern

Wiesbaden (dpa/lnw) - Bei rund jedem fünften schweren Unfall mit einem E-Scooter in Nordrhein-Westfalen ist im vergangenen Jahr ein Mensch schwer verletzt worden. Die Polizei registrierte im bevölkerungsreichsten Bundesland in Jahr 2020 insgesamt 566 Unfälle mit Personenschaden, bei denen 604 Menschen verunglückten. Für eine Person endete ein Unfall tödlich, 111 Menschen wurden schwer verletzt. 492 Personen trugen leichte Verletzungen davon, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Freitag in Wiesbaden unter Berufung auf vorläufige Zahlen mitteilte.

Von dpa