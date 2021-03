Autofahrer prallt in Leitplanke: Stau auf der A57

Meerbusch (dpa/lnw) - Nach einem Unfall müssen sich Berufspendler am Freitagmorgen auf der Autobahn 57 bei Meerbusch (Rhein-Kreis Neuss) in Fahrtrichtung Krefeld auf Verzögerungen einstellen. Ein Autofahrer sei auf Höhe der Anschlussstelle Bovert in die Leitplanke gekracht und durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug gerettet worden, sagte ein Sprecher der Polizei. Daher sei die linke Fahrspur blockiert. Laut WDR-Stauradar bildete sich gegen 8.05 Uhr ein etwa vier Kilometer langer Stau. Nach Angaben des Landesbetriebs Straßen.NRW. mussten Autofahrer zeitweise bis zu 30 Minuten mehr Zeit einplanen. Der Fahrer sei verletzt worden, sagte der Polizeisprecher. Er kam in ein Krankenhaus.

Von dpa