Feuer in Krankenhaus: Brandstiftung als Ursache

Bergisch Gladbach (dpa/lnw) - Ein Feuer in einem Krankenhaus in Bergisch Gladbach ist nach ersten Ermittlungen von einer Patientin gelegt worden. Die Frau habe bei dem Brand in ihrem Zimmer leichte Verletzungen erlitten, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Auf der Station würden psychische Erkrankungen behandelt. Das Feuer war am Donnerstagabend in dem Patientenzimmer ausgebrochen. Das Krankenhauspersonal und die Feuerwehr brachten rund 50 Patienten unverletzt in Sicherheit. Sie wurden in andere Zimmer verlegt. Der betroffene Gebäudeteil ist nach Angaben der Feuerwehr vorläufig nicht nutzbar.

Von dpa