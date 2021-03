Köln (dpa/lnw) - In einem Prozess um die mehrmalige Vergewaltigung einer 81-Jährigen wird am Kölner Landgericht am Freitag (10.30 Uhr) das Urteil gegen einen 63 Jahre alten Angeklagten erwartet. Die 81-Jährige ist seit zehn Jahren halbseitig gelähmt und nach einem Blutgerinnsel im Dezember 2019 in Motorik und Kommunikationsfähigkeit erheblich eingeschränkt. Der Mann wird beschuldigt, die Frau im September 2020 drei Mal vergewaltigt zu haben - während er als Pfleger für sie zuständig gewesen sei.

Die Taten sollen von einer Kamera mit Bewegungsmelder im Schlafzimmer der 81-Jährigen aufgezeichnet worden sein. Die Staatsanwaltschaft forderte, den Rumänen wegen Vergewaltigung zu elf Jahren Haft zu verurteilen. Die Verteidigung forderte ein mildes Urteil.

