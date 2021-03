Positiver Test ohne Auswirkungen auf Gladbacher Training

Mönchengladbach (dpa) - Der positive Corona-Test beim deutschen Fußball-Nationalspieler Jonas Hofmann hat vorerst keine Auswirkungen auf Borussia Mönchengladbach. «Jonas war am Samstag beim Spiel gegen Schalke zuletzt bei der Mannschaft. Alle unseren Tests in dieser Woche waren negativ», sagte ein Vereinssprecher am Donnerstag. Deshalb werde der Trainingsbetrieb normal fortgesetzt.

Von dpa