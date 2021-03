Nach positivem Test: Hofmann und Halstenberg isoliert

«Alle weiteren Spieler sowie das Team hinter dem Team wurden am Donnerstag erneut negativ getestet», teilte der DFB weiter mit. Die medizinische Abteilung des DFB hatte nach Bekanntwerden des positiven Resultats eine neue Reihe von Antigen-Schnelltests bei allen Spielern, dem Trainerstab und dem gesamte Betreuerteam vorgenommen. Das erste Länderspiel des Jahres 2021 kann somit am Donnerstag um 20.45 Uhr in Duisburg angepriffen werden.

Hofmann von Borussia Mönchengladbach und Halstenberg von RB Leipzig stehen auch für die folgenden WM-Ausscheidungsspiele am Sonntag in Bukarest gegen Rumänien und drei Tage später wieder in Duisburg gegen Nordmazedonien nicht zur Verfügung.

