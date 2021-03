Laumann: Zusagen nur bei vorhandenen Strukturen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nordrhein-Westfalens Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) will aus der breiten Kritik der vergangenen Wochen am Corona-Krisenmanagement Konsequenzen ziehen. Die persönliche Lehre, die er gezogen habe, laute: «Sage nur etwas zu, was du machen kannst, wenn du dafür auch die Strukturen hast», sagte er am Donnerstag im Düsseldorfer Landtag. Daran müsse Politik sich orientieren. «Das wollte ich noch mal gesagt haben.» Im Landtag wurde auf Antrag der SPD-Opposition in einer Aktuellen Stunde über «schwere Fehler der Landesregierung» im Umgang mit Corona-Regeln debattiert.

Von dpa