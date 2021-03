Einbrecher bleibt auf Flucht in Kellerfenster stecken

Bochum (dpa/lnw) - Auf seiner Flucht vor der Polizei ist ein Einbrecher in Bochum in einem Kellerfenster stecken geblieben. Der polizeibekannte 19-Jährige hatte sich in der der Nacht zu Donnerstag Zutritt zu einem Kellerraum in einem Wohn- und Geschäftshaus verschafft, wie die Polizei mitteilte. Dort habe er jedoch Lärm verursacht und die Anwohner geweckt, die die Polizei riefen. Beim Eintreffen der Beamten versuchte der Eindringling vergeblich zu flüchten: «Sein Pech - er blieb im Kellerfenster stecken und die Beamten waren schnell», hieß es in der Mitteilung der Polizei. Auch Beute habe er keine gemacht. Er wurde festgenommen und zur Wache gebracht.

Von dpa