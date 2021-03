Fortuna Düsseldorf weist eindringlich auf Hygieneregeln hin

Düsseldorf (dpa) - Zweitligist Fortuna Düsseldorf hat seine Fußballspieler eindringlich auf die Einhaltung der Hygieneregeln hingewiesen. Hintergrund ist eine offenbar nachlässige Umsetzung bei einigen Profis, über die die «Rheinische Post» (Donnerstag) zuerst berichtete. Demnach waren im Anschluss an das Training am Mittwoch mehrere Spieler auf dem Trainingsgelände ohne Mindestabstand mit einem Spielerberater zusammengetroffen. Die Beteiligten hatten demnach keinen Mund- und Nasenschutz getragen und sich teilweise zur Begrüßung umarmt. Ein Sprecher des Vereins bestätigte der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag den Vorfall.

Von dpa