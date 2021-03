Ginter lässt Zukunft offen: «Verschiedene Gedanken»

Düsseldorf (dpa) - Nationalspieler Matthias Ginter hat seine Zukunft beim Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach offen gelassen. «Klar gibt es verschiedene Gedanken, die in mir sind. Ich bin keiner, der unbedingt ins Ausland muss. Aber es gibt verschiedene Themen, die es zu überdenken und besprechen gibt», sagte der 27 Jahre alte Abwehrspieler dem «Express» (Donnerstag). Die Entscheidung, ob er seinen bis 2022 datierten Vertrag verlängert, sei auch von den Plänen der Clubführung abhängig: «Ich will vor allem erfahren, was der Verein in den nächsten Jahren vorhat. Mein neuer Vertrag ist eine wichtige Entscheidung für die nächsten Jahre.»

Von dpa