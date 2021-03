WestSpiel will 2 Millionen Euro: Bruchteil ausgezahlt

Demnach hatte das Minus im Dezember bei rund 7 Millionen Euro gelegen, im Januar bei 2,5 Millionen Euro. Wie aus der Information des Finanzministeriums an den Landtag hervor geht, hatte WestSpiel für die Muttergesellschaft Westdeutsche Spielbanken GmbH sowie für die Tochter Casino Duisburg GmbH wegen der finanziellen Nöte jeweils eine Million Euro an Novemberhilfe beim Bund beantragt. «Beschieden und ausgezahlt» worden seien jeweils nur 50 000 Euro. Weitere Hilfen des Bundes seien bisher nicht beantragt worden, so das Ministerium.

Da WestSpiel im November laut «Spiegel» 35 Millionen Euro aus der Rücklage an das Land überwiesen hat, soll in dem Unternehmen laut dem Nachrichtenmagazin Angst vor einem Liquiditätsengpass herrschen. «WestSpiel, die NRW.BANK und auch das Land beobachten die Liquiditätssituation von WestSpiel sehr genau - wie dies die Pflicht eines Eigentümers ist», heißt es dazu in einem weiteren Papier des Finanzministeriums: «Die weitere Entwicklung hängt vor allem von der weiteren Dauer der Schließung ab.»

Das Land will WestSpiel verkaufen. Drei Bieter sind nach offiziellen Angaben noch im Rennen. Sie dürfen zurzeit die Zahlen des Unternehmens einsehen.

© dpa-infocom, dpa:210325-99-965613/2