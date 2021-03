Corona-Inzidenzwert steigt auf 113,4: 4564 Neuinfektionen

Düsseldorf (dpa) - Der Corona-Inzidenzwert in Nordrhein-Westfalen ist abermals leicht gestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab am Donnerstagmorgen für das bevölkerungsreichste Bundesland einen Wert von 113,4 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen an. Am Mittwoch hatte die wichtige Kennziffer noch bei 111,2 gelegen. Die Gesundheitsämter meldeten 4564 Neuinfektionen binnen 24 Stunden und 35 neue Todesfälle.

Von dpa