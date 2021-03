Mönchengladbach (dpa) - Der Mord an der kleinen Greta in einer Kita im niederrheinischen Viersen wird den Bundesgerichtshof beschäftigen. Die Verteidiger der zur Höchststrafe verurteilten 25-jährigen Erzieherin Gretas haben wie angekündigt Rechtsmittel eingelegt und ziehen in die Revision. Das hat ein Gerichtssprecher am Mittwoch mitgeteilt.

Von dpa