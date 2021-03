Nach Einbruch in Feuerwache: Verdächtiger in U-Haft

Kranenburg (dpa/lnw) - Nach dem Einbruch in ein Feuerwehrgerätehaus und zwei Garagenbränden in Kranenburg (Niederrhein) ist ein 44 Jahre alter Tatverdächtiger festgenommen worden. Der Mann aus Kranenburg sitze in Untersuchungshaft und komme sowohl für den versuchten Diebstahl eines Löschfahrzeuges als auch für die Brandstiftungen in Betracht, teilte die Polizei in Kleve am Mittwoch mit. Die Ermittlungen zum Motiv und einem eventuellen Mittäter dauern weiter an.

Von dpa