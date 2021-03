Keine Ruhetage: Aldi und Edeka bewerten Entscheidung positiv

Mülheim/Hamburg (dpa) - Die Entscheidung von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), Lebensmittelverkäufe am Gründonnerstag doch zuzulassen, stößt bei Aldi und Edeka auf Zustimmung. Die Öffnung am 1. April trage «zu einer besseren Entzerrung der Einkaufstätigkeiten unserer Kundinnen und Kunden rund um die Osterfeiertage bei», teilte Aldi Süd am Mittwoch in Mülheim an der Ruhr mit.

Von dpa