Hungriger Ladendieb verschluckt sich am Hähnchenknochen

Minden (dpa/lnw) - Weil er im Supermarkt ein Hähnchen für sechs Euro nicht bezahlen wollte, hat ein Ladendieb in Minden schnell zugebissen und ein Stück heruntergeschluckt. Nach Angaben der Polizei vom Mittwoch verschluckte sich der 37-Jährige auf dem Weg von der Fleischtheke zur Kasse aber, und ein Rettungswagen musste gerufen werden. Dem Ladendieb war ein Stück Knochen im Hals stecken geblieben. Ob es sich um ein gebratenes Stück oder rohes Fleisch handelte, konnte die Polizei nicht sagen. Nach dem Vorfall am Dienstag bekam der Mann Hausverbot in dem Laden und eine Strafanzeige.