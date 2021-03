Beuys-Schauen in Wuppertal und Düsseldorf nur kurz geöffnet

Der Ausnahmekünstler Joseph Beuys (1921-1986) wäre am 12. Mai 100 Jahre alt geworden. Am Mittwoch stellte der Bildhauer Tony Cragg im Skulpturenpark Waldfrieden in Wuppertal die Ausstellung «Perpetual Motion» mit Werken von Beuys vor. Am Sonntag werde sie für Besucher geöffnet, sagte eine Sprecherin.

Bis zum 20. Juni sollen rund 25 Beuys-Werke aus Sammlungen wichtiger Wegbegleiter des Künstlers gezeigt werden. Die Objekte wurden von der Galerie Thaddaeus Ropac und der Galerie Klüser ausgeliehen, aber auch von der Herausgeberin des «Kunstkompass», Linde Rohr-Bongard. Sie war eng mit Beuys befreundet. Zu sehen sind etwa eine große Bronze-Badewanne, ein handsignierter Ziegelstein und die berühmte Capri Batterie - eine an eine Zitrone angeschlossene gelbe Glühbirne.

Auch die Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf will am Wochenende trotz drohender Schließung die große Ausstellung «'Jeder Mensch ist ein Künstler' - Kosmopolitische Übungen mit Joseph Beuys» eröffnen.

© dpa-infocom, dpa:210324-99-954251/2