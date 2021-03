Erkrath (dpa/lnw) - Durch den Fehler eines Mitarbeiters ist im Impfzentrum in Erkrath ein falscher Impfstoff in den Impfpass von rund 50 Erstgeimpften eingetragen worden. Statt Astrazeneca sei dort Biontech als Impfstoff der Corona-Schutzimpfung auf dem Aufkleber vermerkt, sagte eine Sprecherin des Kreises Mettmann am Mittwoch. Die «WAZ» hatte zuerst berichtet.

Von dpa