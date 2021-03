Unbekannte hatten vor einer Woche Pflastersteine mit Seilen so an einer Brücke aufgehängt, dass die Bahn mit Tempo 100 gegen sie fuhr. Der Fahrer der Bahn hatte dabei einen Schock erlitten und eine Notbremsung eingeleitet. Die 28 Passagiere im Zug blieben unverletzt. Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.

Auf der Bahnstrecke war es in den Wochen zuvor schon häufiger zu gefährlichen Vorkommnissen gekommen. Ein Unbekannter hatte Bäume entlang der Gleise so angesägt, dass sie drohten, auf die Strecke zu fallen. Der Staatsschutz in Düsseldorf die Ermittlungen übernommen. Grund sei nicht, dass politische Motive für die Tat erkennbar seien, sondern dass es sich um einen Anschlag auf wichtige Infrastruktur handele.

© dpa-infocom, dpa:210324-99-951806/2