FC Schalke und Stadionsponsor setzen Zusammenarbeit fort

Gelsenkirchen (dpa) - Der FC Schalke 04 kann auch im Abstiegsfall weiter auf die Zusammenarbeit mit seinem langjährigen Arena-Sponsor zählen. «Die Brauerei C. & A. Veltins und der FC Schalke 04 hatten bereits frühzeitig den Namensrechtsvertrag für die VELTINS-Arena bis 2027 verlängert. Gleichzeitig bleiben auch die Ausschankrechte im königsblauen Wohnzimmer in den Händen der Premium-Brauer», teilte der Tabellenletzte der Fußball-Bundesliga am Mittwoch mit.

Von dpa