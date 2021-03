Laschet: Merkel verantwortlich für Osterruhe-Entscheidung

Düsseldorf (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat nach Worten von NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) die Verantwortung für die umstrittene Osterruhe-Entscheidung «vollumfänglich übernommen». Merkel habe in der kurzfristig einberufenen Schaltkonferenz mit den Ministerpräsidenten am Mittwoch gesagt, dass die Entscheidung «in dieser Form ein Fehler» und «so nicht durchsetzbar» gewesen sei, sagte Laschet unmittelbar nach der Schalte im Landtag in Düsseldorf. Er habe deutlich gemacht, «dass wir diese Verantwortung alle tragen», betonte der CDU-Bundesvorsitzende.

Von dpa