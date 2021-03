Partygäste greifen Polizei an: Festnahmen

Dortmund (dpa/lnw) - Die Polizei in Dortmund hat am Dienstabend eine private Feier mit insgesamt zehn Personen beendet. Die Beamten waren gegen 22.00 Uhr wegen einer Ruhestörung in ein Mehrfamilienhaus im Stadtteil Hombruch gerufen worden. Im Zuge der Überprüfung des 55-jährigen Wohnungsinhabers reagierten die Gäste, die ohne Masken und Abstand eine Party feierten, mit Unverständnis und Provokationen. Ein 61-jähriger Dortmunder griff die Beamten plötzlich mit Schlägen und Tritten an, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Von dpa