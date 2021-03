Bestände von Astrazeneca und Moderna Ende der Woche leer

«Es werden keine Impfdosen grundlos «auf Halde behalten»», sagte Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) laut Mitteilung: «Tagtäglich werden Impfdosen im Land verteilt, sodass es immer wieder vorkommt, dass eine bestimmte Menge an Impfdosen kurze Zeit im Landeslager verbleibt, bis diese abgerufen wird.»

Die im Internet einsehbaren Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) zum Impffortschritt bildeten laut Ministerium durch «Verzögerungen in der Datenübermittlung» nicht den tatsächlichen Stand ab. Laut der RKI-Tabelle lag NRW am Mittwoch mit einer Impfquote von 9,0 Prozent (mindestens Erstimpfung) auf dem drittletzten Platz aller Bundesländer.

Das Bundesgesundheitsministerium rechnet damit, dass die Lieferung von Corona-Impfstoff nach Ostern deutlich anzieht. Wie am Dienstag aus einer Prognose des Ministeriums hervorging, könnten deutschlandweit allein vom 5. April bis 1. Mai bis zu 15,3 Millionen Dosen Impfstoff hinzukommen. In NRW soll ebenfalls in den ersten April-Tagen der Übergang der Impfungen in die Hausarztpraxen kommen, wie Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Mittwoch im Landtag ankündigte.

