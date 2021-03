Tumor, OP, Koma: Bornauw spricht über Extremerfahrungen

Köln (dpa) - Fußball-Profi Sebastiaan Bornauw vom 1. FC Köln hat über lebensbedrohliche Situationen und Grenzerfahrungen im Zusammenhang mit einem Rückenleiden gesprochen. «Die Ärzte mussten mich für 24 Stunden in ein künstliches Koma setzen. Vor 20 Jahren wäre ich zu 90 Prozent gestorben», erzählte der 22 Jahre alte Verteidiger in der aktuellen Episode der Klub-Doku 24/7. Der Belgier habe nach eigenen Angaben zufolge trotz immer stärker werdender Rückenschmerzen bis Ende Januar weitergespielt. Nach dem 3:1 gegen Bielefeld (31. Januar) habe er nicht mehr schlafen können und sich in ärztliche Behandlung begeben.

Von dpa