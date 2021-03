Sänger Sasha gewinnt als Dinosaurier «The Masked Singer»

Köln/Hamburg (dpa/lno) - Der Saurier siegt: Der Hamburger Popsänger Sasha («If You Believe») hat verkleidet als Dino die ProSieben-Show «The Masked Singer» gewonnen. Der 49-Jährige erhielt am späten Dienstagabend bei der finalen Abstimmung die meisten Stimmen der Zuschauer. Anschließend legte er seine Maske ab - es handelte sich um einen Dinosaurier mit Schlafanzug und Zahnspange. «Ich bin sehr, sehr glücklich und erleichtert», gab der Sänger zu. «Mein Ding war so: Entweder sofort raus. Oder Finale.»

Von dpa