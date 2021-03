Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Impfzentren in Nordrhein-Westfalen bleiben ungeachtet des neuen Lockdowns auch über die Oster-Feiertage geöffnet. Die Einrichtungen blieben «wie gehabt geöffnet», sagte eine Sprecherin des NRW-Gesundheitsministeriums am Mittwoch auf dpa-Anfrage. Geimpft werde von 8.00 bis 20.00 Uhr an sieben Tagen in der Woche.

Von dpa