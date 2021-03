Garagenbrand in Dorsten: Millionenschaden vermutet

Dorsten (dpa/lnw) - Bei einem Brand von 32 Garagen in Dorsten (Landkreis Recklinghausen) ist es vermutlich zu einem Schaden in Millionenhöhe gekommen. Zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr waren am Dienstagabend im Einsatz. Die Brandursache war zunächst unbekannt.