Kritik von Initiativen und Kohlegegnern für Leitentscheidung

Düsseldorf (dpa/lnw) - Der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) in Nordrhein-Westfalen hat die Leitentscheidung des Landes zum Braunkohleabbau im Rheinischen Revier kritisiert. «Trotz des galoppierenden Klimawandels und fehlender energiepolitischer Notwendigkeit werden weitere Dörfer der Vernichtung preisgegeben», erklärte die Umweltorganisation am Dienstag in Düsseldorf. Die Leitentscheidung soll den Weg zum Ausstieg aus der Braunkohleverstromung bis zum Jahr 2038 umsetzen. Auch mehrere Dörfer sollen laut Plan dem Tagebau Garzweiler weichen. Darüber soll 2026 entschieden werden.

Von dpa